توكنوميكس Genesis Worlds (GENESIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Genesis Worlds (GENESIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Genesis Worlds (GENESIS) Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. الموقع الرسمي: https://genesis.game/ اشتر GENESIS الآن!

توكنوميكس Genesis Worlds (GENESIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Genesis Worlds (GENESIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.18K $ 52.18K $ 52.18K إجمالي العرض: $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M العرض المتداول: $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 52.18K $ 52.18K $ 52.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00023623 $ 0.00023623 $ 0.00023623 معرفة المزيد عن سعر Genesis Worlds (GENESIS)

توكنوميكس Genesis Worlds (GENESIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Genesis Worlds (GENESIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GENESIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GENESIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GENESIS، استكشف السعر المباشر لتوكن GENESIS!

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