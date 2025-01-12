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سعر Genesis Worlds (GENESIS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.92K . يتم تحديث سعر GENESIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genesis Worlds الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.35 - تغيير سعر Genesis Worlds خلال اليوم هو -0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 213.96M

أداء سعر Genesis Worlds (GENESIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.80% 30 يوم $ 0 -45.58% 60 يوم $ 0 +270.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Genesis Worlds (GENESIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genesis Worlds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.485444$ 0.485444 $ 0.485444 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -0.80% تغير السعر (7 أيام) -23.32%

معلومات سوق Genesis Worlds (GENESIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: