سعر Genesis Worlds (GENESIS)
سعر Genesis Worlds (GENESIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.92K. يتم تحديث سعر GENESIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genesis Worlds الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.35
- تغيير سعر Genesis Worlds خلال اليوم هو -0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 213.96M
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خلال اليوم، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genesis Worlds مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.80%
|30 يوم
|$ 0
|-45.58%
|60 يوم
|$ 0
|+270.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genesis Worlds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-0.80%
-23.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.
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