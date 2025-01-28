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سعر Genesis Universe (GUT) المباشر لليوم هو USD 0.00336589 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genesis Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.33 - تغيير سعر Genesis Universe خلال اليوم هو -8.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Genesis Universe (GUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.000322629364733563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.0026211275 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.0029506075 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.026462216368020094 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000322629364733563 -8.74% 30 يوم $ -0.0026211275 -77.87% 60 يوم $ -0.0029506075 -87.66% 90 يوم $ -0.026462216368020094 -88.71%

تحليل سعر Genesis Universe (GUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genesis Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00333654$ 0.00333654 $ 0.00333654 24 ساعة مرتفع $ 0.00370369$ 0.00370369 $ 0.00370369 عالية طوال الوقت $ 0.130736$ 0.130736 $ 0.130736 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -8.74% تغير السعر (7 أيام) -28.22%

معلومات سوق Genesis Universe (GUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: