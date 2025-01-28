سعر Genesis Universe (GUT)
سعر Genesis Universe (GUT) المباشر لليوم هو USD 0.00336589. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genesis Universe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.33
- تغيير سعر Genesis Universe خلال اليوم هو -8.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GUT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GUT.
خلال اليوم، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.000322629364733563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.0026211275 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.0029506075 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genesis Universe مقابل USD هو $ -0.026462216368020094 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000322629364733563
|-8.74%
|30 يوم
|$ -0.0026211275
|-77.87%
|60 يوم
|$ -0.0029506075
|-87.66%
|90 يوم
|$ -0.026462216368020094
|-88.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genesis Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-8.74%
-28.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GUT is the main token of the game, you need it to mint NFT, upgrade NFT, stake for membership, Defi profits, and many other utilities. It’s designed as an essential core of the game play and economic system, you can earn both active return and passive return , we carefully inspected the possible demand and supply of GUT, and hopefully we can be one of the first sustainable projects in web3 economics
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GUT إلى AUD
A$0.0053517651
|1 GUT إلى GBP
￡0.002692712
|1 GUT إلى EUR
€0.0031975955
|1 GUT إلى USD
$0.00336589
|1 GUT إلى MYR
RM0.0147762571
|1 GUT إلى TRY
₺0.1203642264
|1 GUT إلى JPY
¥0.5242710264
|1 GUT إلى RUB
₽0.3277367093
|1 GUT إلى INR
₹0.2912168028
|1 GUT إلى IDR
Rp54.2885407867
|1 GUT إلى PHP
₱0.1967699294
|1 GUT إلى EGP
￡E.0.1691696314
|1 GUT إلى BRL
R$0.0198250921
|1 GUT إلى CAD
C$0.0048132227
|1 GUT إلى BDT
৳0.4104702855
|1 GUT إلى NGN
₦5.2022859251
|1 GUT إلى UAH
₴0.1413337211
|1 GUT إلى VES
Bs0.18848984
|1 GUT إلى PKR
Rs0.9386120854
|1 GUT إلى KZT
₸1.7394582931
|1 GUT إلى THB
฿0.1139017176
|1 GUT إلى TWD
NT$0.1109397344
|1 GUT إلى CHF
Fr0.003029301
|1 GUT إلى HKD
HK$0.0261866242
|1 GUT إلى MAD
.د.م0.0335579233