سعر Genesis Shards (GS)
سعر Genesis Shards (GS) المباشر لليوم هو USD 0.00622881. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genesis Shards الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K
- تغيير سعر Genesis Shards خلال اليوم هو +5.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ +0.00030848 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ -0.0006986818 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ -0.0018409870 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ -0.000588632083942466 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030848
|+5.21%
|30 يوم
|$ -0.0006986818
|-11.21%
|60 يوم
|$ -0.0018409870
|-29.55%
|90 يوم
|$ -0.000588632083942466
|-8.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genesis Shards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+5.21%
-14.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Genesis Shards (GS) is a whole new marketplace for pre-IDO tokens on NFTs powered by Polkadot. GS was created to usher in a new paradigm for DeFi transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens, and to introduce a whole new suite of DeFi products across multiple blockchains. Most pre-IDO transactions are currently being executed in OTC. With this come the problems of a) illiquidity and also b) the big problem of highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens. Trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. GS aims to 'NFT-y' the OTC market - transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens. By wrapping time-locked fungible tokens into NFTs, Genesis Shards is creating a new marketplace for previously illiquid tokens. Also, investors will no longer have to worry about shady OTC deals with high default risk : they can simply utilize the safe, trustless pre-IDO liquidity provided by Genesis NFTs.
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