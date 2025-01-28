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سعر Genesis Shards (GS) المباشر لليوم هو USD 0.00622881 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genesis Shards الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K - تغيير سعر Genesis Shards خلال اليوم هو +5.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Genesis Shards (GS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ +0.00030848 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ -0.0006986818 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ -0.0018409870 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genesis Shards مقابل USD هو $ -0.000588632083942466 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030848 +5.21% 30 يوم $ -0.0006986818 -11.21% 60 يوم $ -0.0018409870 -29.55% 90 يوم $ -0.000588632083942466 -8.63%

تحليل سعر Genesis Shards (GS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genesis Shards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00592033$ 0.00592033 $ 0.00592033 24 ساعة مرتفع $ 0.00693314$ 0.00693314 $ 0.00693314 عالية طوال الوقت $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +5.21% تغير السعر (7 أيام) -14.13%

معلومات سوق Genesis Shards (GS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: