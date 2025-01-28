سعر Generator (GEN)
سعر Generator (GEN) المباشر لليوم هو USD 0.512617. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Generator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13
- تغيير سعر Generator خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Generator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Generator مقابل USD هو $ -0.1441532828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Generator مقابل USD هو $ -0.1790617829 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Generator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.1441532828
|-28.12%
|60 يوم
|$ -0.1790617829
|-34.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Generator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Friendly takeover of ve3's, Yield optimization and moon management. A full suite of DeFi products powered by Generator.
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