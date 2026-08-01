سعر Generational Earnings Mechanism اليوم

السعر المباشر لمشروع Generational Earnings Mechanism (GEM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GEM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GEM.

يحتل Generational Earnings Mechanism حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 63,778، مع عرض متداول قدره 997.35M GEM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GEM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GEM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Generational Earnings Mechanism (GEM)

القيمة السوقية $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K إمداد دورة التداول 997.35M 997.35M 997.35M إجمالي العرض 997,352,347.715669 997,352,347.715669 997,352,347.715669

القيمة السوقية الحالية لـ Generational Earnings Mechanism هي $ 63.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEM يبلغ 997.35M، مع إجمالي عرض 997352347.715669. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.78K.