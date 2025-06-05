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سعر Generate Endless Money (GEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 434.82K . يتم تحديث سعر GEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Generate Endless Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Generate Endless Money خلال اليوم هو -15.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Generate Endless Money (GEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Generate Endless Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Generate Endless Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Generate Endless Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Generate Endless Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Generate Endless Money (GEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Generate Endless Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00229302$ 0.00229302 $ 0.00229302 تغير السعر (1 ساعة) -14.79% تغير السعر (1يوم) -15.39% تغير السعر (7 أيام) -55.38%

معلومات سوق Generate Endless Money (GEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: