معلومات سعر GeneAlpha (GA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01015977 24 ساعة منخفض $ 0.01141549 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01015977 24 ساعة مرتفع $ 0.01141549 عالية طوال الوقت $ 0.087988 أدنى سعر $ 0.01015977 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -10.71% تغير السعر (7 أيام) -6.44%

سعر GeneAlpha (GA) في الوقت الحقيقي هو $0.01017219. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GA بين أدنى سعر $ 0.01015977 وأعلى سعر $ 0.01141549، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGA على الإطلاق هو $ 0.087988، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01015977.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GA +0.09% على مدار الساعة الماضية، -10.71% على مدار 24 ساعة، و -6.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GeneAlpha (GA)

القيمة السوقية $ 59.00K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.72K إمداد دورة التداول 5.80M إجمالي العرض 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GeneAlpha هي $ 59.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GA يبلغ 5.80M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.72K.