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سعر Genaro Network (GNX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.60K . يتم تحديث سعر GNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genaro Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.15 - تغيير سعر Genaro Network خلال اليوم هو +10.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 304.18M

أداء سعر Genaro Network (GNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.96% 30 يوم $ 0 +45.04% 60 يوم $ 0 +50.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Genaro Network (GNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genaro Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +10.96% تغير السعر (7 أيام) -14.74%

معلومات سوق Genaro Network (GNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: