سعر Genaro Network (GNX)
سعر Genaro Network (GNX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.60K. يتم تحديث سعر GNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genaro Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.15
- تغيير سعر Genaro Network خلال اليوم هو +10.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 304.18M
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خلال اليوم، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genaro Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.96%
|30 يوم
|$ 0
|+45.04%
|60 يوم
|$ 0
|+50.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genaro Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+10.96%
-14.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Genaro Network is the first Turing Complete Public Chain with Decentralized Storage Network, providing blockchain developers a one-stop solution to deploy smart contracts and store data simultaneously. Meanwhile, Genaro provides everyone with a trustworthy internet and a sharing community. As the creator behind the blockchain 3.0 concept, Genaro aims to contribute to blockchain infrastructure technology development. Through the Genaro Hub and Accelerator, we aim to foster thousands of DAPPS, to move applications from "Cloud" to "Blockchain” and thereby create a global blockchain ecosystem.
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