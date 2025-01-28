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سعر GEMSTON (GEMSTON) المباشر لليوم هو USD 0.170831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GEMSTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GEMSTON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.77K - تغيير سعر GEMSTON خلال اليوم هو +2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GEMSTON (GEMSTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GEMSTON مقابل USD هو $ +0.0036818 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GEMSTON مقابل USD هو $ -0.0035435986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GEMSTON مقابل USD هو $ -0.0421719556 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GEMSTON مقابل USD هو $ -0.06601242949447007 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0036818 +2.20% 30 يوم $ -0.0035435986 -2.07% 60 يوم $ -0.0421719556 -24.68% 90 يوم $ -0.06601242949447007 -27.87%

تحليل سعر GEMSTON (GEMSTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GEMSTON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.16186$ 0.16186 $ 0.16186 24 ساعة مرتفع $ 0.172512$ 0.172512 $ 0.172512 عالية طوال الوقت $ 0.456497$ 0.456497 $ 0.456497 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) +2.20% تغير السعر (7 أيام) +3.72%

معلومات سوق GEMSTON (GEMSTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: