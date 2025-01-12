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سعر Gems (GEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.50K . يتم تحديث سعر GEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gems الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.58 - تغيير سعر Gems خلال اليوم هو +2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.96M

أداء سعر Gems (GEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gems مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.45% 30 يوم $ 0 -8.02% 60 يوم $ 0 +17.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gems (GEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03146888$ 0.03146888 $ 0.03146888 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +2.45% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق Gems (GEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: