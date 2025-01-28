سعر GemFlow (GEF)
سعر GemFlow (GEF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GEF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GemFlow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 569.30
- تغيير سعر GemFlow خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GemFlow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GemFlow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GemFlow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GemFlow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.31%
|60 يوم
|$ 0
|-17.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GemFlow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GemFlow is a decentralized B2B2C blockchain platform that connects creators, donors, and contributors, ensuring fair compensation. The GemFlow Token provides matching data to creators around the world, centered on YouTube, and to advertisers globally, offering rewards to contributors who watch the advertisements created. This incentive and reward mechanism encourages participation from all stakeholders, especially miners who provide advertiser matching data.
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