ما هو gembox ( GEM )

gembox melts NFTs with ERC20 tokens in a dynamic flywheel, where your actions drive the growth. Jump into $BOX-NFT auctions, grab daily ETH rewards, and when it's time, burn to unlock your ETH and pump up $GEM's value through a buyback-burn mechanism. Owning NFTs earns you additional rewards from $GEM trading tax, with an allocation scheme that favours the fresh players. A playground for degens! Join now.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!