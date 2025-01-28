سعر Gem Finder (FINDER)
سعر Gem Finder (FINDER) المباشر لليوم هو USD 0.00816604. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FINDER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gem Finder الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.19K
- تغيير سعر Gem Finder خلال اليوم هو +3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ +0.00029236 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ -0.0011399359 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ +0.0000600604 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ -0.000091493679691977 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029236
|+3.71%
|30 يوم
|$ -0.0011399359
|-13.95%
|60 يوم
|$ +0.0000600604
|+0.74%
|90 يوم
|$ -0.000091493679691977
|-1.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gem Finder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
+3.71%
+17.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FINDER pioneers a cutting-edge scanner fueled by AI, crafted from the wisdom of experienced traders and developers in the DeFi sphere. Integrating GPT models, it assists traders in identifying coins primed for 100x growth. Furthermore, FINDER plans to introduce a low-fee trading bot, setting new standards in affordability compared to competitors, along with a revenue-sharing system to empower users and bolster token value.
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