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سعر Gem Finder (FINDER) المباشر لليوم هو USD 0.00816604 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FINDER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gem Finder الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.19K - تغيير سعر Gem Finder خلال اليوم هو +3.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gem Finder (FINDER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ +0.00029236 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ -0.0011399359 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ +0.0000600604 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gem Finder مقابل USD هو $ -0.000091493679691977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00029236 +3.71% 30 يوم $ -0.0011399359 -13.95% 60 يوم $ +0.0000600604 +0.74% 90 يوم $ -0.000091493679691977 -1.10%

تحليل سعر Gem Finder (FINDER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gem Finder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00766466$ 0.00766466 $ 0.00766466 24 ساعة مرتفع $ 0.00859469$ 0.00859469 $ 0.00859469 عالية طوال الوقت $ 0.064655$ 0.064655 $ 0.064655 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) +3.71% تغير السعر (7 أيام) +17.49%

معلومات سوق Gem Finder (FINDER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: