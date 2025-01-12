سعر Gem Exchange and Trading (GXT)
سعر Gem Exchange and Trading (GXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53K. يتم تحديث سعر GXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gem Exchange and Trading الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Gem Exchange and Trading خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.53M
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خلال اليوم، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-69.33%
|60 يوم
|$ 0
|-79.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gem Exchange and Trading: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GXT is a multinational company in business in 20 countries, with its headquarters in Singapore, with corporations and offices in seven countries including Dubai, India, Virgin Islands, Vietnam, Cambodia and Kazakhstan.Major business areas are diamond trading and luxury trading.It is activating GXT through its diamond auction platform operated by GXT, global online shopping malls that can pay for cryptocurrency, cryptocurrency payment terminals (offline), and its own exchange business.
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