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سعر Gem Exchange and Trading (GXT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53K . يتم تحديث سعر GXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gem Exchange and Trading الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Gem Exchange and Trading خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.53M

أداء سعر Gem Exchange and Trading (GXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gem Exchange and Trading مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -69.33% 60 يوم $ 0 -79.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gem Exchange and Trading (GXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gem Exchange and Trading: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Gem Exchange and Trading (GXT)

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