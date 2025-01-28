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سعر Gem DEX (GEM) المباشر لليوم هو USD 0.00130549 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gem DEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.38 - تغيير سعر Gem DEX خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gem DEX (GEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ -0.0000266511 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ -0.0000702596 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ -0.0001784214867403957 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.21% 30 يوم $ -0.0000266511 -2.04% 60 يوم $ -0.0000702596 -5.38% 90 يوم $ -0.0001784214867403957 -12.02%

تحليل سعر Gem DEX (GEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gem DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00127718$ 0.00127718 $ 0.00127718 24 ساعة مرتفع $ 0.00132204$ 0.00132204 $ 0.00132204 عالية طوال الوقت $ 0.0028069$ 0.0028069 $ 0.0028069 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -0.72%

معلومات سوق Gem DEX (GEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: