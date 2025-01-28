سعر Gem DEX (GEM)
سعر Gem DEX (GEM) المباشر لليوم هو USD 0.00130549. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gem DEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.38
- تغيير سعر Gem DEX خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ -0.0000266511 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ -0.0000702596 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gem DEX مقابل USD هو $ -0.0001784214867403957 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.21%
|30 يوم
|$ -0.0000266511
|-2.04%
|60 يوم
|$ -0.0000702596
|-5.38%
|90 يوم
|$ -0.0001784214867403957
|-12.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gem DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+0.21%
-0.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gem is a Layer 2 DEX with an app in Telegram for fast and cheap transfers and exchanges of assets on the TON, Ethereum, and BNB Smart Chain blockchains.
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