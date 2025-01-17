سعر Gelios (GOS)
سعر Gelios (GOS) المباشر لليوم هو USD 0.00188915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gelios الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.25
- تغيير سعر Gelios خلال اليوم هو +2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gelios مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gelios مقابل USD هو $ -0.0002508012 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gelios مقابل USD هو $ +0.0000858416 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gelios مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.26%
|30 يوم
|$ -0.0002508012
|-13.27%
|60 يوم
|$ +0.0000858416
|+4.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gelios: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+2.26%
+0.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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