توكنوميكس Gekko AI by Virtuals (GEKKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gekko AI by Virtuals (GEKKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/15589 اشتر GEKKO الآن!

توكنوميكس Gekko AI by Virtuals (GEKKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gekko AI by Virtuals (GEKKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 407.88K $ 407.88K $ 407.88K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 407.88K $ 407.88K $ 407.88K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02640516 $ 0.02640516 $ 0.02640516 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00040763 $ 0.00040763 $ 0.00040763 معرفة المزيد عن سعر Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

توكنوميكس Gekko AI by Virtuals (GEKKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gekko AI by Virtuals (GEKKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GEKKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GEKKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GEKKO، استكشف السعر المباشر لتوكن GEKKO!

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