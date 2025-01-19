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سعر Gekko AI by Virtuals (GEKKO) المباشر لليوم هو USD 0.01601836 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.02M . يتم تحديث سعر GEKKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gekko AI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10M - تغيير سعر Gekko AI by Virtuals خلال اليوم هو -10.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Gekko AI by Virtuals (GEKKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00184837005907555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00184837005907555 -10.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gekko AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0127763$ 0.0127763 $ 0.0127763 24 ساعة مرتفع $ 0.01797565$ 0.01797565 $ 0.01797565 عالية طوال الوقت $ 0.02640516$ 0.02640516 $ 0.02640516 تغير السعر (1 ساعة) -4.48% تغير السعر (1يوم) -10.34% تغير السعر (7 أيام) -20.41%

معلومات سوق Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: