سعر Gekko AI by Virtuals (GEKKO)
سعر Gekko AI by Virtuals (GEKKO) المباشر لليوم هو USD 0.01601836. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.02M. يتم تحديث سعر GEKKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gekko AI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10M
- تغيير سعر Gekko AI by Virtuals خلال اليوم هو -10.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00184837005907555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gekko AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00184837005907555
|-10.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gekko AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.48%
-10.34%
-20.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
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