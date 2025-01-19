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سعر Geist WBTC (GWBTC) المباشر لليوم هو USD 104,620 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geist WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Geist WBTC خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geist WBTC (GWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist WBTC مقابل USD هو $ +824.62 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist WBTC مقابل USD هو $ +13,145.6076200000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist WBTC مقابل USD هو $ +12,178.3120240000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist WBTC مقابل USD هو $ +36,578.4830517 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +824.62 +0.80% 30 يوم $ +13,145.6076200000 +12.57% 60 يوم $ +12,178.3120240000 +11.64% 90 يوم $ +36,578.4830517 +53.76%

تحليل سعر Geist WBTC (GWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 103,115$ 103,115 $ 103,115 24 ساعة مرتفع $ 105,480$ 105,480 $ 105,480 عالية طوال الوقت $ 108,265$ 108,265 $ 108,265 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) +10.76%

معلومات سوق Geist WBTC (GWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: