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سعر Geist USDC (GUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.999952 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geist USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Geist USDC خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geist USDC (GUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist USDC مقابل USD هو $ +0.0000720965 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist USDC مقابل USD هو $ +0.0000104994 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist USDC مقابل USD هو $ +0.0000602 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0000720965 +0.01% 60 يوم $ +0.0000104994 +0.00% 90 يوم $ +0.0000602 +0.01%

تحليل سعر Geist USDC (GUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999952$ 0.999952 $ 0.999952 24 ساعة مرتفع $ 0.999998$ 0.999998 $ 0.999998 عالية طوال الوقت $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Geist USDC (GUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: