سعر Geist fUSDT (GFUSDT)
سعر Geist fUSDT (GFUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.998762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Geist fUSDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Geist fUSDT خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ +0.00017684 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.0008376616 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.0023069404 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.000408 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017684
|+0.02%
|30 يوم
|$ -0.0008376616
|-0.08%
|60 يوم
|$ -0.0023069404
|-0.23%
|90 يوم
|$ -0.000408
|-0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist fUSDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.02%
-0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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