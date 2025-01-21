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سعر Geist fUSDT (GFUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.998762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GFUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geist fUSDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Geist fUSDT خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geist fUSDT (GFUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ +0.00017684 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.0008376616 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.0023069404 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.000408 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017684 +0.02% 30 يوم $ -0.0008376616 -0.08% 60 يوم $ -0.0023069404 -0.23% 90 يوم $ -0.000408 -0.04%

تحليل سعر Geist fUSDT (GFUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist fUSDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998585$ 0.998585 $ 0.998585 24 ساعة مرتفع $ 0.998762$ 0.998762 $ 0.998762 عالية طوال الوقت $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.07%

معلومات سوق Geist fUSDT (GFUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: