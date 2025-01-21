سعر Geist fUSDT (GFUSDT)

USD

مخطط سعر Geist fUSDT (GFUSDT) المباشر

$0.998762
$0.998762$0.998762
0.00%(1D)

سعر Geist fUSDT (GFUSDT) لليوم

سعر Geist fUSDT (GFUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.998762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Geist fUSDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Geist fUSDT خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GFUSDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GFUSDT.

أداء سعر Geist fUSDT (GFUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ +0.00017684 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.0008376616 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.0023069404 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist fUSDT مقابل USD هو $ -0.000408 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00017684+0.02%
30 يوم$ -0.0008376616-0.08%
60 يوم$ -0.0023069404-0.23%
90 يوم$ -0.000408-0.04%

تحليل سعر Geist fUSDT (GFUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist fUSDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.998585
$ 0.998585$ 0.998585

$ 0.998762
$ 0.998762$ 0.998762

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

0.00%

+0.02%

-0.07%

معلومات سوق Geist fUSDT (GFUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

ما هو Geist fUSDT ( GFUSDT )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Geist fUSDT (GFUSDT)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Geist fUSDT (GFUSDT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة GFUSDT إلى العملات المحلية

1 GFUSDT إلى AUD
A$1.5980192
1 GFUSDT إلى GBP
0.80899722
1 GFUSDT إلى EUR
0.95881152
1 GFUSDT إلى USD
$0.998762
1 GFUSDT إلى MYR
RM4.46446614
1 GFUSDT إلى TRY
35.57590244
1 GFUSDT إلى JPY
¥155.49725578
1 GFUSDT إلى RUB
99.5266333
1 GFUSDT إلى INR
86.48280158
1 GFUSDT إلى IDR
Rp16,373.14492128
1 GFUSDT إلى PHP
58.45753986
1 GFUSDT إلى EGP
￡E.50.19777812
1 GFUSDT إلى BRL
R$6.0425101
1 GFUSDT إلى CAD
C$1.43821728
1 GFUSDT إلى BDT
121.5992735
1 GFUSDT إلى NGN
1,553.2746624
1 GFUSDT إلى UAH
42.07784306
1 GFUSDT إلى VES
Bs53.933148
1 GFUSDT إلى PKR
Rs278.43487036
1 GFUSDT إلى KZT
527.0467074
1 GFUSDT إلى THB
฿34.0078461
1 GFUSDT إلى TWD
NT$32.69946788
1 GFUSDT إلى CHF
Fr0.90887342
1 GFUSDT إلى HKD
HK$7.77036836
1 GFUSDT إلى MAD
.د.م10.01758286