سعر Geist FTM (GFTM)
سعر Geist FTM (GFTM) المباشر لليوم هو USD 0.772663. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Geist FTM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Geist FTM خلال اليوم هو -5.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ -0.04608334 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ -0.3111878597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ +0.0546857646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ +0.03814038 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.04608334
|-5.64%
|30 يوم
|$ -0.3111878597
|-40.27%
|60 يوم
|$ +0.0546857646
|+7.08%
|90 يوم
|$ +0.03814038
|+5.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-5.64%
+17.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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