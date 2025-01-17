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سعر Geist FTM (GFTM) المباشر لليوم هو USD 0.772663 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GFTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geist FTM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Geist FTM خلال اليوم هو -5.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geist FTM (GFTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ -0.04608334 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ -0.3111878597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ +0.0546857646 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist FTM مقابل USD هو $ +0.03814038 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.04608334 -5.64% 30 يوم $ -0.3111878597 -40.27% 60 يوم $ +0.0546857646 +7.08% 90 يوم $ +0.03814038 +5.19%

تحليل سعر Geist FTM (GFTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.766101$ 0.766101 $ 0.766101 24 ساعة مرتفع $ 0.838629$ 0.838629 $ 0.838629 عالية طوال الوقت $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -5.64% تغير السعر (7 أيام) +17.63%

معلومات سوق Geist FTM (GFTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: