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سعر Geist ETH (GETH) المباشر لليوم هو USD 3,297.98 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geist ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Geist ETH خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geist ETH (GETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist ETH مقابل USD هو $ -2.33591806 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist ETH مقابل USD هو $ -76.5830531760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist ETH مقابل USD هو $ -39.3406140260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist ETH مقابل USD هو $ +717.23322862 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.33591806 -0.07% 30 يوم $ -76.5830531760 -2.32% 60 يوم $ -39.3406140260 -1.19% 90 يوم $ +717.23322862 +27.79%

تحليل سعر Geist ETH (GETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,210.27$ 3,210.27 $ 3,210.27 24 ساعة مرتفع $ 3,372.6$ 3,372.6 $ 3,372.6 عالية طوال الوقت $ 4,851.94$ 4,851.94 $ 4,851.94 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) +2.82%

معلومات سوق Geist ETH (GETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: