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سعر Geist Dai (GDAI) المباشر لليوم هو USD 0.999997 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geist Dai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Geist Dai خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geist Dai (GDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geist Dai مقابل USD هو $ -0.00100273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geist Dai مقابل USD هو $ +0.0001130996 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geist Dai مقابل USD هو $ +0.0001392995 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geist Dai مقابل USD هو $ +0.00024951 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00100273 -0.10% 30 يوم $ +0.0001130996 +0.01% 60 يوم $ +0.0001392995 +0.01% 90 يوم $ +0.00024951 +0.02%

تحليل سعر Geist Dai (GDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geist Dai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999997$ 0.999997 $ 0.999997 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Geist Dai (GDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: