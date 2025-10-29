سعر GEI BEAR المباشر اليوم هو 0,00338256 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GEI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GEI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر GEI BEAR المباشر اليوم هو 0,00338256 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GEI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GEI بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر GEI BEAR (GEI)

السعر المباشر لـ 1 GEI إلى USD:

$0,00338256
-%2,101D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار GEI BEAR (GEI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:39:29 (UTC+8)

معلومات سعر GEI BEAR (GEI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,00328715
24 ساعة منخفض
$ 0,0035003
24 ساعة مرتفع

$ 0,00328715
$ 0,0035003
$ 0,00821529
$ 0,00139935
+%1,39

-%2,16

+%5,96

+%5,96

سعر GEI BEAR (GEI) في الوقت الحقيقي هو $0,00338256. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEI بين أدنى سعر $ 0,00328715 وأعلى سعر $ 0,0035003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEI على الإطلاق هو $ 0,00821529، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0,00139935.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEI +%1,39 على مدار الساعة الماضية، -%2,16 على مدار 24 ساعة، و +%5,96 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GEI BEAR (GEI)

$ 235,18K
--
$ 235,18K
69,42M
69.420.539,8469265
القيمة السوقية الحالية لـ GEI BEAR هي $ 235,18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEI يبلغ 69,42M، مع إجمالي عرض 69420539.8469265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 235,18K.

سجل سعر GEI BEAR (GEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ +0,0017386084 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ +0,0018807997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ -0,001423992688171309 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-%2,16
30 يوم$ +0,0017386084+%51,40
60 يوم$ +0,0018807997+%55,60
90 يوم$ -0,001423992688171309-%29,62

ما هو GEI BEAR ( GEI )

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر GEI BEAR (GEI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر GEI BEAR (USD)

كم ستكون قيمة GEI BEAR (GEI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GEI BEAR (GEI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GEI BEAR.

تحقق الآن من توقعات سعر GEI BEAR!

عملة GEI إلى العملات المحلية

توكنوميكس GEI BEAR (GEI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GEI BEAR (GEI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GEI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول GEI BEAR (GEI)

كم يساوي GEI BEAR (GEI) اليوم؟
سعر GEI المباشر في USD هو USD 0,00338256، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GEI إلى USD الحالي؟
سعر GEI إلى USD الحالي هو $ 0,00338256. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ GEI BEAR ؟
القيمة السوقية لعملة GEI هي $ 235,18K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GEI؟
العرض المتداول لتوكن GEI هو 69,42M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GEI؟
حقق GEI سعرًا قياسيًا قدره 0,00821529 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GEI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0,00139935 GEI.
ما هو حجم تداول GEI؟
حجم تداول GEI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GEI هذا العام؟
قد يرتفع GEI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GEI لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات GEI BEAR (GEI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

