سعر GEI BEAR (GEI)
+%1,39
-%2,16
+%5,96
+%5,96
سعر GEI BEAR (GEI) في الوقت الحقيقي هو $0,00338256. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEI بين أدنى سعر $ 0,00328715 وأعلى سعر $ 0,0035003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEI على الإطلاق هو $ 0,00821529، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0,00139935.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEI +%1,39 على مدار الساعة الماضية، -%2,16 على مدار 24 ساعة، و +%5,96 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ GEI BEAR هي $ 235,18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEI يبلغ 69,42M، مع إجمالي عرض 69420539.8469265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 235,18K.
خلال اليوم، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ +0,0017386084 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ +0,0018807997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GEI BEAR مقابل USD هو $ -0,001423992688171309 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-%2,16
|30 يوم
|$ +0,0017386084
|+%51,40
|60 يوم
|$ +0,0018807997
|+%55,60
|90 يوم
|$ -0,001423992688171309
|-%29,62
GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.
GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.
The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.
Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.
The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.
Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.
Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
كم ستكون قيمة GEI BEAR (GEI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GEI BEAR (GEI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GEI BEAR.
تحقق الآن من توقعات سعر GEI BEAR!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GEI BEAR (GEI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GEI والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم
AEGIS
AEGIS
+%4.652,00
Jump Tom
JUMP
+%548,00
Piggycell
PIGGY
+%194,80
QBOT AI TRADING
QBOT
+%118,18
DEGENFI
DEGENFI
+%100,00