معلومات سعر GEI BEAR (GEI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0,00328715 $ 0,00328715 $ 0,00328715 24 ساعة منخفض $ 0,0035003 $ 0,0035003 $ 0,0035003 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0,00328715$ 0,00328715 $ 0,00328715 24 ساعة مرتفع $ 0,0035003$ 0,0035003 $ 0,0035003 عالية طوال الوقت $ 0,00821529$ 0,00821529 $ 0,00821529 أدنى سعر $ 0,00139935$ 0,00139935 $ 0,00139935 تغير السعر (1 ساعة) +%1,39 تغير السعر (1يوم) -%2,16 تغير السعر (7 أيام) +%5,96 تغير السعر (7 أيام) +%5,96

سعر GEI BEAR (GEI) في الوقت الحقيقي هو $0,00338256. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEI بين أدنى سعر $ 0,00328715 وأعلى سعر $ 0,0035003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEI على الإطلاق هو $ 0,00821529، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0,00139935.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEI +%1,39 على مدار الساعة الماضية، -%2,16 على مدار 24 ساعة، و +%5,96 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GEI BEAR (GEI)

القيمة السوقية $ 235,18K$ 235,18K $ 235,18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 235,18K$ 235,18K $ 235,18K إمداد دورة التداول 69,42M 69,42M 69,42M إجمالي العرض 69.420.539,8469265 69.420.539,8469265 69.420.539,8469265

القيمة السوقية الحالية لـ GEI BEAR هي $ 235,18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEI يبلغ 69,42M، مع إجمالي عرض 69420539.8469265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 235,18K.