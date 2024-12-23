سعر Gegagedigedagedago (NUGGET)
سعر Gegagedigedagedago (NUGGET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 351.65K. يتم تحديث سعر NUGGET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gegagedigedagedago الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.05
- تغيير سعر Gegagedigedagedago خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Gegagedigedagedago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gegagedigedagedago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gegagedigedagedago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gegagedigedagedago مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-93.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gegagedigedagedago: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.03%
+0.15%
-18.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.
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