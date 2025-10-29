معلومات سعر Geez PNutz (PNUTZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.246999 $ 0.246999 $ 0.246999 24 ساعة منخفض $ 0.274646 $ 0.274646 $ 0.274646 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.246999$ 0.246999 $ 0.246999 24 ساعة مرتفع $ 0.274646$ 0.274646 $ 0.274646 عالية طوال الوقت $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 أدنى سعر $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -5.93% تغير السعر (7 أيام) -11.87% تغير السعر (7 أيام) -11.87%

سعر Geez PNutz (PNUTZ) في الوقت الحقيقي هو $0.258349. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PNUTZ بين أدنى سعر $ 0.246999 وأعلى سعر $ 0.274646، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPNUTZ على الإطلاق هو $ 0.674176، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.129475.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PNUTZ +0.79% على مدار الساعة الماضية، -5.93% على مدار 24 ساعة، و -11.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Geez PNutz (PNUTZ)

القيمة السوقية $ 107.47K$ 107.47K $ 107.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 107.47K$ 107.47K $ 107.47K إمداد دورة التداول 416.00K 416.00K 416.00K إجمالي العرض 416,000.0 416,000.0 416,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Geez PNutz هي $ 107.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PNUTZ يبلغ 416.00K، مع إجمالي عرض 416000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 107.47K.