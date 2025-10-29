سعر Geez PNutz المباشر اليوم هو 0.258349 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PNUTZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PNUTZ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Geez PNutz المباشر اليوم هو 0.258349 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PNUTZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PNUTZ بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Geez PNutz

سعر Geez PNutz (PNUTZ)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PNUTZ إلى USD:

$0.258349
$0.258349$0.258349
-5.90%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Geez PNutz (PNUTZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:39:18 (UTC+8)

معلومات سعر Geez PNutz (PNUTZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.246999
$ 0.246999$ 0.246999
24 ساعة منخفض
$ 0.274646
$ 0.274646$ 0.274646
24 ساعة مرتفع

$ 0.246999
$ 0.246999$ 0.246999

$ 0.274646
$ 0.274646$ 0.274646

$ 0.674176
$ 0.674176$ 0.674176

$ 0.129475
$ 0.129475$ 0.129475

+0.79%

-5.93%

-11.87%

-11.87%

سعر Geez PNutz (PNUTZ) في الوقت الحقيقي هو $0.258349. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PNUTZ بين أدنى سعر $ 0.246999 وأعلى سعر $ 0.274646، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPNUTZ على الإطلاق هو $ 0.674176، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.129475.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PNUTZ +0.79% على مدار الساعة الماضية، -5.93% على مدار 24 ساعة، و -11.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Geez PNutz (PNUTZ)

$ 107.47K
$ 107.47K$ 107.47K

--
----

$ 107.47K
$ 107.47K$ 107.47K

416.00K
416.00K 416.00K

416,000.0
416,000.0 416,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Geez PNutz هي $ 107.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PNUTZ يبلغ 416.00K، مع إجمالي عرض 416000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 107.47K.

سجل سعر Geez PNutz (PNUTZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geez PNutz مقابل USD هو $ -0.0162971446021272 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geez PNutz مقابل USD هو $ -0.1113194839 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geez PNutz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geez PNutz مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0162971446021272-5.93%
30 يوم$ -0.1113194839-43.08%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Geez PNutz ( PNUTZ )

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

المصدر Geez PNutz (PNUTZ)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Geez PNutz (USD)

كم ستكون قيمة Geez PNutz (PNUTZ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Geez PNutz (PNUTZ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Geez PNutz.

تحقق الآن من توقعات سعر Geez PNutz!

عملة PNUTZ إلى العملات المحلية

توكنوميكس Geez PNutz (PNUTZ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Geez PNutz (PNUTZ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PNUTZ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Geez PNutz (PNUTZ)

كم يساوي Geez PNutz (PNUTZ) اليوم؟
سعر PNUTZ المباشر في USD هو USD 0.258349، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PNUTZ إلى USD الحالي؟
سعر PNUTZ إلى USD الحالي هو $ 0.258349. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Geez PNutz ؟
القيمة السوقية لعملة PNUTZ هي $ 107.47K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PNUTZ؟
العرض المتداول لتوكن PNUTZ هو 416.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PNUTZ؟
حقق PNUTZ سعرًا قياسيًا قدره 0.674176 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PNUTZ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.129475 PNUTZ.
ما هو حجم تداول PNUTZ؟
حجم تداول PNUTZ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PNUTZ هذا العام؟
قد يرتفع PNUTZ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PNUTZ لمزيد من التحليل المتعمق.
