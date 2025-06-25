سعر Gecko Inu (GEC)
سعر Gecko Inu (GEC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.62K. يتم تحديث سعر GEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gecko Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gecko Inu خلال اليوم هو +10.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.19T
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خلال اليوم، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.73%
|30 يوم
|$ 0
|-30.90%
|60 يوم
|$ 0
|-25.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gecko Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.45%
+10.73%
-4.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned.
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