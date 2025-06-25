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سعر Gecko Inu (GEC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.62K . يتم تحديث سعر GEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gecko Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Gecko Inu خلال اليوم هو +10.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.19T

أداء سعر Gecko Inu (GEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gecko Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.73% 30 يوم $ 0 -30.90% 60 يوم $ 0 -25.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gecko Inu (GEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gecko Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.45% تغير السعر (1يوم) +10.73% تغير السعر (7 أيام) -4.51%

معلومات سوق Gecko Inu (GEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: