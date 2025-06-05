سعر GearUp (GUP)
سعر GearUp (GUP) المباشر لليوم هو USD 0.00103607. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.36K. يتم تحديث سعر GUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GearUp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GearUp خلال اليوم هو -38.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ -0.000647941035905595 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000647941035905595
|-38.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GearUp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-38.47%
-55.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.
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