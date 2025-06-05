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سعر GearUp (GUP) المباشر لليوم هو USD 0.00103607 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.36K . يتم تحديث سعر GUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GearUp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GearUp خلال اليوم هو -38.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر GearUp (GUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ -0.000647941035905595 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GearUp مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000647941035905595 -38.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GearUp (GUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GearUp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00169014$ 0.00169014 $ 0.00169014 عالية طوال الوقت $ 0.328423$ 0.328423 $ 0.328423 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -38.47% تغير السعر (7 أيام) -55.39%

معلومات سوق GearUp (GUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: