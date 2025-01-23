سعر GBURN (GBURN)
سعر GBURN (GBURN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBURN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GBURN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.55
- تغيير سعر GBURN خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GBURN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GBURN.
خلال اليوم، كان سعر GBURN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GBURN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GBURN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GBURN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ 0
|+0.47%
|60 يوم
|$ 0
|-33.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GBURN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.41%
-4.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GBURN is a component of the GroveCoin ecosystem, developed and managed by the GroveCoin team. Its primary function is to purchase GRV tokens and subsequently burn them.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GBURN إلى AUD
A$--
|1 GBURN إلى GBP
￡--
|1 GBURN إلى EUR
€--
|1 GBURN إلى USD
$--
|1 GBURN إلى MYR
RM--
|1 GBURN إلى TRY
₺--
|1 GBURN إلى JPY
¥--
|1 GBURN إلى RUB
₽--
|1 GBURN إلى INR
₹--
|1 GBURN إلى IDR
Rp--
|1 GBURN إلى PHP
₱--
|1 GBURN إلى EGP
￡E.--
|1 GBURN إلى BRL
R$--
|1 GBURN إلى CAD
C$--
|1 GBURN إلى BDT
৳--
|1 GBURN إلى NGN
₦--
|1 GBURN إلى UAH
₴--
|1 GBURN إلى VES
Bs--
|1 GBURN إلى PKR
Rs--
|1 GBURN إلى KZT
₸--
|1 GBURN إلى THB
฿--
|1 GBURN إلى TWD
NT$--
|1 GBURN إلى CHF
Fr--
|1 GBURN إلى HKD
HK$--
|1 GBURN إلى MAD
.د.م--