سعر GBM Tokens اليوم

السعر المباشر لمشروع GBM Tokens (GBM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GBM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GBM.

يحتل GBM Tokens حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,124.77، مع عرض متداول قدره 177.09M GBM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GBM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01994877، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GBM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GBM Tokens (GBM)

القيمة السوقية $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K إمداد دورة التداول 177.09M 177.09M 177.09M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GBM Tokens هي $ 16.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GBM يبلغ 177.09M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.12K.