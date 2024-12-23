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سعر GAX Liquidity Token Reward (GLTR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.37K . يتم تحديث سعر GLTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GAX Liquidity Token Reward الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02 - تغيير سعر GAX Liquidity Token Reward خلال اليوم هو +0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 141.42B

أداء سعر GAX Liquidity Token Reward (GLTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.90% 30 يوم $ 0 -31.10% 60 يوم $ 0 -42.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GAX Liquidity Token Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.53% تغير السعر (1يوم) +0.90% تغير السعر (7 أيام) -29.37%

معلومات سوق GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: