سعر GAX Liquidity Token Reward (GLTR)
سعر GAX Liquidity Token Reward (GLTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.37K. يتم تحديث سعر GLTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAX Liquidity Token Reward الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02
- تغيير سعر GAX Liquidity Token Reward خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 141.42B
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خلال اليوم، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAX Liquidity Token Reward مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|-31.10%
|60 يوم
|$ 0
|-42.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAX Liquidity Token Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.53%
+0.90%
-29.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The primary utility of GAX Liquidity Token Reward (GLTR) is allowing players in the Gotchiverse to speed up the crafting and upgrading of their Installations by burning GLTR, allowing them to reach higher levels of the game faster. Every burned GLTR is equivalent to one block on the Polygon PoS network.
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