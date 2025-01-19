سعر Gavun Wud (WUD)
سعر Gavun Wud (WUD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gavun Wud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.10K
- تغيير سعر Gavun Wud خلال اليوم هو +10.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gavun Wud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gavun Wud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gavun Wud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gavun Wud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gavun Wud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.55%
+10.42%
+26.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.
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