سعر Gauntlet WETH PRIME V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) اليوم هو $ 1,938.49، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTWETHP الحالي إلى USD هو $ 1,938.49 لكل GTWETHP.

يحتل Gauntlet WETH PRIME V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,990,166، مع عرض متداول قدره 4.64K GTWETHP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTWETHP بين $ 1,899.03 (أدنى) و$ 1,948.87 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3,405.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,778.89.

على المدى القصير، تحرك GTWETHP بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+1.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP)

القيمة السوقية $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M إمداد دورة التداول 4.64K 4.64K 4.64K إجمالي العرض 4,637.712768360885 4,637.712768360885 4,637.712768360885

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet WETH PRIME V2 هي $ 8.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTWETHP يبلغ 4.64K، مع إجمالي عرض 4637.712768360885. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.99M.