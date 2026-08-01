سعر Gauntlet USDT PRIME V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) اليوم هو $ 1.019، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTUSDTP الحالي إلى USD هو $ 1.019 لكل GTUSDTP.

يحتل Gauntlet USDT PRIME V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,130,542، مع عرض متداول قدره 4.05M GTUSDTP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTUSDTP بين $ 1.017 (أدنى) و$ 1.023 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.026، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.997881.

على المدى القصير، تحرك GTUSDTP بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

القيمة السوقية $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M إمداد دورة التداول 4.05M 4.05M 4.05M إجمالي العرض 4,051,595.03441692 4,051,595.03441692 4,051,595.03441692

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet USDT PRIME V2 هي $ 4.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTUSDTP يبلغ 4.05M، مع إجمالي عرض 4051595.03441692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.13M.