سعر Gauntlet USDT Balanced اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) اليوم هو $ 1.025، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTUSDTB الحالي إلى USD هو $ 1.025 لكل GTUSDTB.

يحتل Gauntlet USDT Balanced حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,039,700، مع عرض متداول قدره 1.99M GTUSDTB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTUSDTB بين $ 1.022 (أدنى) و$ 1.028 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.03، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GTUSDTB بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB)

القيمة السوقية $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M إمداد دورة التداول 1.99M 1.99M 1.99M إجمالي العرض 1,990,858.675155629 1,990,858.675155629 1,990,858.675155629

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet USDT Balanced هي $ 2.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTUSDTB يبلغ 1.99M، مع إجمالي عرض 1990858.675155629. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.04M.