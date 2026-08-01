سعر Gauntlet USDC PRIME V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) اليوم هو $ 1.03، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTUSDCP الحالي إلى USD هو $ 1.03 لكل GTUSDCP.

يحتل Gauntlet USDC PRIME V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,860,722، مع عرض متداول قدره 69.77M GTUSDCP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTUSDCP بين $ 1.029 (أدنى) و$ 1.034 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.037، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك GTUSDCP بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

القيمة السوقية $ 71.86M$ 71.86M $ 71.86M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.87M$ 71.87M $ 71.87M إمداد دورة التداول 69.77M 69.77M 69.77M إجمالي العرض 69,768,082.51675838 69,768,082.51675838 69,768,082.51675838

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet USDC PRIME V2 هي $ 71.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTUSDCP يبلغ 69.77M، مع إجمالي عرض 69768082.51675838. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.87M.