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سعر Gauntlet USDC PRIME V2 المباشر اليوم هو 1.03 USD. القيمة السوقية لـ GTUSDCP هي 71,860,722 USD. تابع تحديثات أسعار GTUSDCP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Gauntlet USDC PRIME V2 المباشر اليوم هو 1.03 USD. القيمة السوقية لـ GTUSDCP هي 71,860,722 USD. تابع تحديثات أسعار GTUSDCP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GTUSDCP

معلومات سعر GTUSDCP

ما هو GTUSDCP

الموقع الرسمي لـ GTUSDCP

اقتصاد توكن GTUSDCP

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سعر Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GTUSDCP إلى USD:

$1.031
$1.031$1.031
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:59:31 (UTC+8)

سعر Gauntlet USDC PRIME V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) اليوم هو $ 1.03، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTUSDCP الحالي إلى USD هو $ 1.03 لكل GTUSDCP.

يحتل Gauntlet USDC PRIME V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,860,722، مع عرض متداول قدره 69.77M GTUSDCP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTUSDCP بين $ 1.029 (أدنى) و$ 1.034 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.037، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك GTUSDCP بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

$ 71.86M
$ 71.86M$ 71.86M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.87M
$ 71.87M$ 71.87M

69.77M
69.77M 69.77M

69,768,082.51675838
69,768,082.51675838 69,768,082.51675838

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet USDC PRIME V2 هي $ 71.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTUSDCP يبلغ 69.77M، مع إجمالي عرض 69768082.51675838. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.87M.

سجل سعر Gauntlet USDC PRIME V2 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24 ساعة منخفض
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24 ساعة مرتفع

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

-0.02%

-0.05%

+0.16%

+0.16%

سجل سعر Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gauntlet USDC PRIME V2 مقابل USD هو $ -0.000596120212871698 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC PRIME V2 مقابل USD هو $ +0.0015541670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC PRIME V2 مقابل USD هو $ +0.0045193310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC PRIME V2 مقابل USD هو $ -0.0001401763756826 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000596120212871698-0.05%
30 يوم$ +0.0015541670+0.15%
60 يوم$ +0.0045193310+0.44%
90 يوم$ -0.0001401763756826-0.00%

توقعات أسعار Gauntlet USDC PRIME V2

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GTUSDCP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gauntlet USDC PRIME V2 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Gauntlet USDC PRIME V2 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GTUSDCP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Gauntlet USDC PRIME V2.

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المصدر Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemYield-Bearing Stablecoin

نبذة عن Gauntlet USDC PRIME V2

ما هو السعر الحالي لـ Gauntlet USDC PRIME V2؟

يتم تداول Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) بسعر $1.03، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Gauntlet USDC PRIME V2 في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin، غالبًا ما يدعم GTUSDCP وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول GTUSDCP اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل GTUSDCP حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Gauntlet USDC PRIME V2؟

يوجد اليوم 69768082.51675838 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب GTUSDCP؟

يحمل Gauntlet USDC PRIME V2 حاليًا الترتيب #-- في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $71860722، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Gauntlet USDC PRIME V2 خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة -0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Gauntlet USDC PRIME V2 بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin، يُظهر GTUSDCP نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Gauntlet USDC PRIME V2

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:59:31 (UTC+8)

تحديثات Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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