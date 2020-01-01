توكنوميكس Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://app.morpho.org/vault اشتر GTUSDC الآن!

توكنوميكس Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K إجمالي العرض: $ 38.20M $ 38.20M $ 38.20M العرض المتداول: $ 13.69K $ 13.69K $ 13.69K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 السعر الحالي: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 معرفة المزيد عن سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

توكنوميكس Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GTUSDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GTUSDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GTUSDC، استكشف السعر المباشر لتوكن GTUSDC!

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