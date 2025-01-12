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سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.057 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.47K . يتم تحديث سعر GTUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gauntlet USDC Prime Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.69K

أداء سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ -0.000128754016101 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0063459109 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000128754016101 -0.01% 30 يوم $ +0.0063459109 +0.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 24 ساعة مرتفع $ 1.059$ 1.059 $ 1.059 عالية طوال الوقت $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.17%

معلومات سوق Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: