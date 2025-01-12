سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)
سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.057. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.47K. يتم تحديث سعر GTUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gauntlet USDC Prime Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.69K
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خلال اليوم، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ -0.000128754016101 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0063459109 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000128754016101
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0063459109
|+0.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gauntlet USDC Prime Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.01%
+0.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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