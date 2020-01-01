توكنوميكس Gatsby Inu (GATSBY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gatsby Inu (GATSBY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gatsby Inu (GATSBY) Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone! الموقع الرسمي: https://gatsby-inu.com/ اشتر GATSBY الآن!

توكنوميكس Gatsby Inu (GATSBY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gatsby Inu (GATSBY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.62K $ 3.62K $ 3.62K إجمالي العرض: $ 983.47M $ 983.47M $ 983.47M العرض المتداول: $ 983.47M $ 983.47M $ 983.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.62K $ 3.62K $ 3.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00141225 $ 0.00141225 $ 0.00141225 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Gatsby Inu (GATSBY)

توكنوميكس Gatsby Inu (GATSBY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gatsby Inu (GATSBY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GATSBY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GATSBY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GATSBY، استكشف السعر المباشر لتوكن GATSBY!

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