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سعر Gatsby Inu (GATSBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 725.53K . يتم تحديث سعر GATSBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gatsby Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر Gatsby Inu خلال اليوم هو +0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Gatsby Inu (GATSBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gatsby Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gatsby Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gatsby Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gatsby Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.98% 30 يوم $ 0 -11.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gatsby Inu (GATSBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gatsby Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00141225$ 0.00141225 $ 0.00141225 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +0.98% تغير السعر (7 أيام) -16.13%

معلومات سوق Gatsby Inu (GATSBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: