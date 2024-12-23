سعر GATSBY (GATSBY)
سعر GATSBY (GATSBY) المباشر لليوم هو USD 0.172132. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.91M. يتم تحديث سعر GATSBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GATSBY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.83K
- تغيير سعر GATSBY خلال اليوم هو -5.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.60M
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خلال اليوم، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ -0.0094226776410642 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ +0.2539755676 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0094226776410642
|-5.18%
|30 يوم
|$ +0.2539755676
|+147.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GATSBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-5.18%
-19.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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