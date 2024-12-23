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سعر GATSBY (GATSBY) المباشر لليوم هو USD 0.172132 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.91M . يتم تحديث سعر GATSBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GATSBY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.83K - تغيير سعر GATSBY خلال اليوم هو -5.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.60M

أداء سعر GATSBY (GATSBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ -0.0094226776410642 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ +0.2539755676 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GATSBY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0094226776410642 -5.18% 30 يوم $ +0.2539755676 +147.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GATSBY (GATSBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GATSBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.170804$ 0.170804 $ 0.170804 24 ساعة مرتفع $ 0.189698$ 0.189698 $ 0.189698 عالية طوال الوقت $ 0.371153$ 0.371153 $ 0.371153 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -5.18% تغير السعر (7 أيام) -19.97%

معلومات سوق GATSBY (GATSBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: