سعر GATOR GROUP (GATOR)
سعر GATOR GROUP (GATOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 880.02K. يتم تحديث سعر GATOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GATOR GROUP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GATOR GROUP خلال اليوم هو -5.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GATOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GATOR.
خلال اليوم، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GATOR GROUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-5.32%
-39.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GATOR إلى VND
₫--
|1 GATOR إلى AUD
A$--
|1 GATOR إلى GBP
￡--
|1 GATOR إلى EUR
€--
|1 GATOR إلى USD
$--
|1 GATOR إلى MYR
RM--
|1 GATOR إلى TRY
₺--
|1 GATOR إلى JPY
¥--
|1 GATOR إلى RUB
₽--
|1 GATOR إلى INR
₹--
|1 GATOR إلى IDR
Rp--
|1 GATOR إلى KRW
₩--
|1 GATOR إلى PHP
₱--
|1 GATOR إلى EGP
￡E.--
|1 GATOR إلى BRL
R$--
|1 GATOR إلى CAD
C$--
|1 GATOR إلى BDT
৳--
|1 GATOR إلى NGN
₦--
|1 GATOR إلى UAH
₴--
|1 GATOR إلى VES
Bs--
|1 GATOR إلى PKR
Rs--
|1 GATOR إلى KZT
₸--
|1 GATOR إلى THB
฿--
|1 GATOR إلى TWD
NT$--
|1 GATOR إلى AED
د.إ--
|1 GATOR إلى CHF
Fr--
|1 GATOR إلى HKD
HK$--
|1 GATOR إلى MAD
.د.م--
|1 GATOR إلى MXN
$--