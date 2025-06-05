احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GATOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GATOR.

سعر GATOR GROUP (GATOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 880.02K . يتم تحديث سعر GATOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GATOR GROUP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GATOR GROUP خلال اليوم هو -5.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر GATOR GROUP (GATOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GATOR GROUP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GATOR GROUP (GATOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GATOR GROUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00205127$ 0.00205127 $ 0.00205127 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -5.32% تغير السعر (7 أيام) -39.32%

معلومات سوق GATOR GROUP (GATOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: