سعر Gate AI (GAI)
سعر Gate AI (GAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gate AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.72
- تغيير سعر Gate AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gate AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gate AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gate AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gate AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.55%
|60 يوم
|$ 0
|+26.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gate AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gate AI Leverages AI and Blockchain to Monetize Telegram Communities with Advanced Payment Gateways. Our AI technology allows for auto renewals, retention statistics and payments to be made seamlessly.
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