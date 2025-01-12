سعر Gasify AI (GSFY)
سعر Gasify AI (GSFY) المباشر لليوم هو USD 0.00429002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GSFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gasify AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.49
- تغيير سعر Gasify AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ -0.0007685373 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ -0.0005257642 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007685373
|-17.91%
|60 يوم
|$ -0.0005257642
|-12.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gasify AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gasify.ai is revolutionizing bridging with its innovative bridging solution, offering users the ability to conduct ultra-fast and cost-effective transactions across multiple chains. With a focus on reducing gas fees and optimizing transaction speeds.
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