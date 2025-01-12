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سعر Gasify AI (GSFY) المباشر لليوم هو USD 0.00429002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GSFY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gasify AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.49 - تغيير سعر Gasify AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gasify AI (GSFY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ -0.0007685373 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ -0.0005257642 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gasify AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007685373 -17.91% 60 يوم $ -0.0005257642 -12.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gasify AI (GSFY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gasify AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.157843$ 0.157843 $ 0.157843 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.64%

معلومات سوق Gasify AI (GSFY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: