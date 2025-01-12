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سعر Gas Turbo (GAST) المباشر لليوم هو USD 0.00377443 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GAST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gas Turbo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.45 - تغيير سعر Gas Turbo خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gas Turbo (GAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ -0.0009167554 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ -0.0012201992 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ -0.005506154972310251 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0009167554 -24.28% 60 يوم $ -0.0012201992 -32.32% 90 يوم $ -0.005506154972310251 -59.32%

تحليل سعر Gas Turbo (GAST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gas Turbo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.348782$ 0.348782 $ 0.348782 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Gas Turbo (GAST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: