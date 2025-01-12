سعر Gas Turbo (GAST)
سعر Gas Turbo (GAST) المباشر لليوم هو USD 0.00377443. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gas Turbo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.45
- تغيير سعر Gas Turbo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ -0.0009167554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ -0.0012201992 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gas Turbo مقابل USD هو $ -0.005506154972310251 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009167554
|-24.28%
|60 يوم
|$ -0.0012201992
|-32.32%
|90 يوم
|$ -0.005506154972310251
|-59.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gas Turbo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GAST protocol is used to build a Bitcoin network-based algorithmically stable protocol.
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