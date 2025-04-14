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سعر Gas DAO (GAS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.18K . يتم تحديث سعر GAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gas DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Gas DAO خلال اليوم هو +8.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 286.51B

أداء سعر Gas DAO (GAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.89% 30 يوم $ 0 +161.18% 60 يوم $ 0 -18.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gas DAO (GAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gas DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +11.31% تغير السعر (1يوم) +8.89% تغير السعر (7 أيام) -33.33%

معلومات سوق Gas DAO (GAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: