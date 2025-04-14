سعر Gas DAO (GAS)
سعر Gas DAO (GAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.18K. يتم تحديث سعر GAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gas DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gas DAO خلال اليوم هو +8.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 286.51B
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خلال اليوم، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gas DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.89%
|30 يوم
|$ 0
|+161.18%
|60 يوم
|$ 0
|-18.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gas DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.31%
+8.89%
-33.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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