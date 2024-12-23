سعر Gary Gonesler (GONESLER)
سعر Gary Gonesler (GONESLER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 199.59K. يتم تحديث سعر GONESLER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gary Gonesler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.63K
- تغيير سعر Gary Gonesler خلال اليوم هو +16.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.09M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GONESLER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GONESLER.
خلال اليوم، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.29%
|30 يوم
|$ 0
|-18.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gary Gonesler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.15%
+16.29%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GONESLER إلى AUD
A$--
|1 GONESLER إلى GBP
￡--
|1 GONESLER إلى EUR
€--
|1 GONESLER إلى USD
$--
|1 GONESLER إلى MYR
RM--
|1 GONESLER إلى TRY
₺--
|1 GONESLER إلى JPY
¥--
|1 GONESLER إلى RUB
₽--
|1 GONESLER إلى INR
₹--
|1 GONESLER إلى IDR
Rp--
|1 GONESLER إلى PHP
₱--
|1 GONESLER إلى EGP
￡E.--
|1 GONESLER إلى BRL
R$--
|1 GONESLER إلى CAD
C$--
|1 GONESLER إلى BDT
৳--
|1 GONESLER إلى NGN
₦--
|1 GONESLER إلى UAH
₴--
|1 GONESLER إلى VES
Bs--
|1 GONESLER إلى PKR
Rs--
|1 GONESLER إلى KZT
₸--
|1 GONESLER إلى THB
฿--
|1 GONESLER إلى TWD
NT$--
|1 GONESLER إلى CHF
Fr--
|1 GONESLER إلى HKD
HK$--
|1 GONESLER إلى MAD
.د.م--