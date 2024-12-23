احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GONESLER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GONESLER.

سعر Gary Gonesler (GONESLER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 199.59K . يتم تحديث سعر GONESLER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gary Gonesler الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.63K - تغيير سعر Gary Gonesler خلال اليوم هو +16.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.09M

أداء سعر Gary Gonesler (GONESLER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gary Gonesler مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.29% 30 يوم $ 0 -18.58% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gary Gonesler (GONESLER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gary Gonesler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00471258$ 0.00471258 $ 0.00471258 تغير السعر (1 ساعة) +1.15% تغير السعر (1يوم) +16.29% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

معلومات سوق Gary Gonesler (GONESLER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: