سعر GARFI (GARFI)
سعر GARFI (GARFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GARFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GARFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.48
- تغيير سعر GARFI خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GARFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GARFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GARFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GARFI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-12.38%
|60 يوم
|$ 0
|-13.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GARFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.11%
-1.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GARFI - The Fat Cat from TV 🎥 King of cat memecoins with a “special” mission: Eat well, sleep well. Here's the master plan for $GARFI: Eat Lasagna: Because why not? GARFI lives by the motto that you can never have too much lasagna. Eat Pizza: Lasagna’s best friend. More carbs, more fun! Make Memes: Memes are our lifeblood. What could be funnier than a fat cat? Watch TV: Life is better with some quality TV time. GARFI knows the best plans are made on the couch. Reach Infinity: GARFI doesn’t just aim for the moon; he’s set his sights on infinity and beyond. Sleep and Not Die of Fat: GARFI is a pro at napping. We celebrate those who master the art of doing absolutely nothing – with style and a full belly.
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